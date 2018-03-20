Украинка стала звездой талант-шоу в Португалии

Украинка Майя Рудь стала звездой известного талант-шоу Got Talent Portugal-2018 (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, 45-летняя женщина, которая переехала в Португалию более 15 лет назад, вышла на сцену шоу талантов и сумела завоевать похвалу от судей. Видеоролик с ее конкурсным номером опубликован на YouTube-канале проекта.

Во время своего выступления на сцене португальского телешоу Got Talent Майя спела знаменитую композицию "Адажио соль минор" (Adagio in G-minor), также известную как "Адажио Альбинони". Ее пение тронуло всех жюри конкурса, от которых Рудь получила три "Да".

Кадр из выступления Майи Рудь YouTube

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"В вашем пении чрезвычайная искренность", - сказал после ее выступления известный португальский музыкальный критик Мануэль Моура дус Сантос, который является одним из судей проекта.

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