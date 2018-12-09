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Участница ''Мисс Вселенная'' таинственно исчезла по дороге на конкурс

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Участница конкурса "Мисс Вселенная" от Сьерра-Леоне Эстер Бангура исчезла по пути в Таиланд. Несколько дней никто не знал о местоположении девушки.

Выяснилось, что она отказалась от самолета и еще 3 декабря отправилась в Таиланд на лодке. Дорога заняла несколько дней. Фотографы засняли представительницу Сьерра-Леоне около гостиницы в Бангкоге. Об этом сообщает El Nacional.

Участница ''Мисс Вселенная'' таинственно исчезла по дороге на конкурс

instagram.com/bangura_esther

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Отметим, что организаторы конкурса "Мисс Вселенная" заявили, что Эстер Бангура в нем участвовать не будет. Где была девушка все это время - неизвестно.

#missuniverseSL2018Contestant

Публикация от Esther Bangura (@bangura_esther)

Как ранее писал OBOZREVATEL, обладательницей титула "Мисс мира-2018" стала участница из Мексики Ванесса де Леон. Отмечается, что финал международного конкурса прошел в китайском городе Санья в субботу, 8 декабря.

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