''У нас даже нет страховки'': Дорофеева внезапно угодила в больницу

Украинская поп-дива, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева угодила в больницу во время своего отпуска, который проводит в Дубае (ОАЭ) вместе с супругом Владимиром Дантесом.
Так, артистка заболела в первый день отпуска, о чем сообщила своим фоллоферам в Instagram. Позже стало известно, что она попала в больницу, так как ее состояние ухудшилось. Об этом рассказал Дантес в своих InstaStories (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
"Это Надя Дорофеева, из-за нее мы сегодня не поедем на башню Бурдж-Халифа, потому что мы где? Мы в больнице. Спасибо, Надь, за экскурсию и за то, что ты всегда болеешь, когда у нас даже нет страховки", – с юмором рассказал муж певицы.
Скриншот из Stories
Instagram @vladimirdantes
Также Дантес в доказательство продемонстрировал больничную палату, в которой находилась Дорофеева.
Отметим, накануне сама Надя в социальной сети также отметила, что болеть во время отпуска – для нее своеобразная традиция.
Скриншот из Stories
Instagram @vladimirdantes
Скриншот из Stories
Instagram @vladimirdantes
"Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай – done! Мои новые друзья – температура и кашель", – сообщила артистка.
Поклонники обеспокоились состоянием певицы и принялись активно желать ей скорейшего выздоровления в комментариях.
Не знаю как у вас, но по-моему у меня появляется традиция - болеть в отпуске))) Во время работы у меня нет такого преимущества .. а тут как раз - на тебе 2 недели сплошного удовольствия. Болей - не хочу))) Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай - done✔️. Мои новые друзья - температура и кашель - всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом , а тут тааааак красиво и столько всего запланировано ... Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться 🙏 Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере , в который нам принесли уже 2 бутылки Prosecco ) Видимо думают , что мы молодожёны 😇 😂 Ну а вы как развлекаетесь в свободное от работы время ? @fivepalmjumeirah #fivepalmjumeirah
"Наденька, не огорчайся. Все буде хорошо, выздоравливай поскорее!" – написали фолловеры.
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