''У нас даже нет страховки'': Дорофеева внезапно угодила в больницу

Украинская поп-дива, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева угодила в больницу во время своего отпуска, который проводит в Дубае (ОАЭ) вместе с супругом Владимиром Дантесом.

Так, артистка заболела в первый день отпуска, о чем сообщила своим фоллоферам в Instagram. Позже стало известно, что она попала в больницу, так как ее состояние ухудшилось. Об этом рассказал Дантес в своих InstaStories (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Это Надя Дорофеева, из-за нее мы сегодня не поедем на башню Бурдж-Халифа, потому что мы где? Мы в больнице. Спасибо, Надь, за экскурсию и за то, что ты всегда болеешь, когда у нас даже нет страховки", – с юмором рассказал муж певицы.

Скриншот из Stories Instagram @vladimirdantes

Также Дантес в доказательство продемонстрировал больничную палату, в которой находилась Дорофеева.

Отметим, накануне сама Надя в социальной сети также отметила, что болеть во время отпуска – для нее своеобразная традиция.

Скриншот из Stories Instagram @vladimirdantes

Скриншот из Stories Instagram @vladimirdantes

"Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай – done! Мои новые друзья – температура и кашель", – сообщила артистка.

Поклонники обеспокоились состоянием певицы и принялись активно желать ей скорейшего выздоровления в комментариях.

"Наденька, не огорчайся. Все буде хорошо, выздоравливай поскорее!" – написали фолловеры.

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