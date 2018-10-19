Известного в России композитора экстренно госпитализировали: появились противоречивые данные

У одного из самых известных российских композиторов Вячеслава Добрынина случился инсульт. Представители музыканта поделились противоречивыми данными о его болезни.

Так, в сети сообщили, что 72-летний артист экстренно госпитализирован в Москве. Подробности случившегося пока не сообщаются, пишет популярный Telegram-канал "Мутко против".

Позже стало известно о том, что композитор находится в больнице в тяжелом состоянии. Левая часть тела Добрынина практически парализована.

Вскоре директор Добрынина Сергей Карпов подтвердил информацию о госпитализации, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Ему уже 72 года, все возможно. Надеемся, что с ним все будет хорошо. Сейчас все подробности уточняются", — отметили в окружении артиста.

В то же время другой представитель артиста опроверг информацию об инсульте, рассказав, что Вячеслав действительно госпитализирован, но с совершенно другим диагнозом. Более подробную информацию он отказался предоставлять, пишет "СтарХит".

Вячеслав Добрынин — популярный композитор и певец, автор песен "Не сыпь мне соль на рану" и "Синий туман".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер, режиссер и продюсер программы "Городок" Юрий Стоянов был экстренно госпитализирован в Москве. У актера диагностировали одонтогенные кисты зубов.