"Ты че такая дерзкая?" Дорофеева спровоцировала споры в сети брутальной выходкой

Популярная певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева озадачила своих фанов дерзкой выходкой, которая вызвала неоднозначную реакцию.

Так, в своем аккаунте в Instagram Дорофеева опубликовала снимок, на котором демонстрирует нецензурный жест с помощью средних пальцев. Многие фанаты отметили, что подобное поведение не является типичным для Нади.

Судя по всему, фотография была сделана во время съемок клипа на новую песню "Время и Стекло" под название "Дим". Надя позирует в наряде из видео – коротком платье-пиджаке с широким кожаным поясом, рубашке с галстуком и босоножках.

Ее дерзкое выражение лица и смелый жест вызвали недоумение у многих поклонников. Некоторые остро раскритиковали звезду, в то время, как другие похвалили Дорофееву в комментариях за яркое фото.

"Ты че такая дерзкая? Такой образ тебе не идет, ты красивая и милая девушка", – написали Наде в комментариях.

"Ужас, какая-то ненормальная. Зачем это показывать?" – возмутились фолловеры.

"Дерзкая зайка, а мне вот нравится!" – защитили Дорофееву от хейтеров поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева удивила стильным фото из Нью-Йорка, а также снимками, на которых поклонники углядели признаки пластической операции.

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