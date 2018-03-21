"Трудно дышать и ходить": Пугачева напугала заявлением о здоровье

Легендарная певица, Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась своим поклонникам, что из-за солидного возраста чувствует себя довольно плохо: ее организм постоянно "дает сбои".

Так, пользователи сети часто ругают Пугачеву за фотографии без макияжа, которые она часто публикует в социальной сети. Многие пишут о том, что она "старая и страшная", однако зачастую Примадонна просто игнорирует такие комментарии. На этот раз она ответила всем недоброжелателям, рассказав, что действительно чувствует себя нехорошо. Свой комментарий Алла Борисовна оставила на странице в Instagram, пишет "Комсомольская правда".

Певица рассказала, что ей трудно дышать и ходить, но она должна активно жить ради своих маленьких детей.

Комментарий Аллы Пугачевой в Instagram Комсомольская правда

"Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом", - отметила Пугачева.

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Также звезда порекомендовала всем ненавистникам направлять свою злобу на решение более важных проблем, нежели ее возраст.

"Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше", - высказалась Алла Борисовна.

Как сообщал "Обозреватель", российская Примадонна Алла Пугачева и ее муж-юморист Максим Галкин проголосовали на выборах российского президента на одном из избирательных участков города Звенигород. Фото и видео события моментально попали в сеть и вызвали шквал критики со стороны пользователей, которые принялись активно осуждать Пугачеву за ее внешний вид.