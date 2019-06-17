Украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками забавным фото.

Снимок был сделан в постели. Его звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре можно увидеть Тодоренко, которая позирует со смешной маской из мобильного приложения SnapChat в объятиях своего супруга – российского певца Влада Топалова.

"В постели с красавчиком", – подписала фото телезвезда.

Также в микроблоге Регины Тодоренко можно увидеть смешное видео с Владом Топаловым.

Поклонники звездной пары оценили их чувство юмора и оставили комментарии под кадрами:

"Супер. Прямо настроение подняли", "Ребята, вы такие классные", "Очень мне нравится ваш юмор и самоирония!", "Вы сделали мой вечер!", "Такие милые", "Катя Пушкарева", "Симпатюлечка".

Скриншот instagram.com/reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Топалов трогательно поздравил Тодоренко с днем рождения. Соответствующее послание в шуточной форме он оставил на своей странице в Instagram, пожелав новых детей.

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