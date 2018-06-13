The Hardkiss - Кораблi

The Hardkiss - лучший альтернативный проект 2016 и 2017 года по версии M1 Music Awards и группа-обладательница множества премий. Критики называют The Hardkiss одним из самых ярких явлений в украинском шоу-бизнесе за последние годы.

The Hardkiss считается очень стильной группой, над их имиджем работает целый отряд стилистов. А каждый их клип – это настоящий шедевр.

Так, песня "Кораблі" - это история о предательстве и освобождении. Наброски песни были сделаны солисткой Юлией Саниной еще в 15 лет. Режиссером клипа "Кораблі" выступил гитарист и креативный продюсер The Hardkiss Вал Бебко.

Как писал OBOZREVATEL, после премьеры пользователи сети положительно отреагировали на новый клип коллектива, отметив, что на украинском языке их песни звучат великолепно. Больше песен The Hardkiss слушайте на Радио.Обозреватель.