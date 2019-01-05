Тело не забрали: в России разгорелся скандал вокруг смерти известного музыканта

Тело умершего 1 января российского музыканта и композитора Криса (Анатоля) Кельми до сих пор не забрали с морга.

Об этом "СтарХит" рассказал родной брат и директор певца Евгений Суслин. Он также сообщил, что не может дозвониться до жены Кельми со дня его смерти и не знает дату похорон.

Тело, по его словам, находится в Наро-Фоминском морге и ждет вскрытия. Без этой процедуры невозможно получить документы о смерти.

Крис Кельми Legion-media

Его также возмутил тот факт, что семья Кельми (жена Людмила и сын Кристиан) решила похоронить артиста без публичной церемонии прощания. Суслин уверен, что родственники не имеют морального права лишать поклонников возможности проститься с любимым музыкантом.

"Мы со старшим братом против и уверены, что похороны должны быть публичными, с Крисом должны проститься друзья и родные. Мне звонят друзья, а я даже ничего не могу сказать о дате похорон. Это противно", — признался Суслин.

Крис Кельми с женой Фото: Ломохов Анатолий, PhotoXPress.ru

Также он заявил, что еще при жизни говорил брату о том, что не претендует на его завещание, однако его волнует судьба творческого наследия и он боится, что хиты попадут в руки непрофессионалов.

"Денежная тема для меня сейчас не первая. Даже не знаю, было ли у Криса завещание, но я ему еще при его жизни говорил, что ни на что не претендую. Если документ есть, копия должна быть у нотариуса, и если я один из наследников, меня вызовут. Пока никакой информации не поступало", — сказал брат умершего.

Евгений Суслин Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, родные российского музыканта Криса Кельми поделят многомиллионное наследство.

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