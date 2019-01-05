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Тело не забрали: в России разгорелся скандал вокруг смерти известного музыканта

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Тело умершего 1 января российского музыканта и композитора Криса (Анатоля) Кельми до сих пор не забрали с морга.

Об этом "СтарХит" рассказал родной брат и директор певца Евгений Суслин. Он также сообщил, что не может дозвониться до жены Кельми со дня его смерти и не знает дату похорон.

Тело, по его словам, находится в Наро-Фоминском морге и ждет вскрытия. Без этой процедуры невозможно получить документы о смерти.

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Крис Кельми

Крис Кельми

Legion-media

Его также возмутил тот факт, что семья Кельми (жена Людмила и сын Кристиан) решила похоронить артиста без публичной церемонии прощания. Суслин уверен, что родственники не имеют морального права лишать поклонников возможности проститься с любимым музыкантом.

"Мы со старшим братом против и уверены, что похороны должны быть публичными, с Крисом должны проститься друзья и родные. Мне звонят друзья, а я даже ничего не могу сказать о дате похорон. Это противно", — признался Суслин.

Крис Кельми с женой

Крис Кельми с женой

Фото: Ломохов Анатолий, PhotoXPress.ru

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Также он заявил, что еще при жизни говорил брату о том, что не претендует на его завещание, однако его волнует судьба творческого наследия и он боится, что хиты попадут в руки непрофессионалов.

"Денежная тема для меня сейчас не первая. Даже не знаю, было ли у Криса завещание, но я ему еще при его жизни говорил, что ни на что не претендую. Если документ есть, копия должна быть у нотариуса, и если я один из наследников, меня вызовут. Пока никакой информации не поступало", — сказал брат умершего.

Евгений Суслин

Евгений Суслин

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, родные российского музыканта Криса Кельми поделят многомиллионное наследство.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Крис Кельми
Место
Россия
Теги
шоу-бизнессмертьсплетниНовости Россиискандалы
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