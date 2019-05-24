Тайные обиды и холод в отношениях: назван тревожный нюанс в семейной жизни Потапа и Каменских

Свадьба музыкантов Потапа и Насти Каменских 23 мая стала одним из самых громких и ожидаемых событий в Украине. Пара заключила узы брака спустя несколько лет романа, который они хранили в строжайшем секрете. Теперь, после того, как миллионы людей следили за событием, многих интересует, как будет проходить семейная жизнь звездной пары.

OBOZREVATEL обратился за помощью к тарологу и выяснил, что если верить раскладу карт на супружескую жизнь артистов, они действительно будут крепкой парой и иметь счастливую семью. Однако негативные моменты также будут присутствовать, и речь идет о весьма серьезных вещах, обидах и даже предательстве.

Прогноз составлен с помощью колоды карт Таро "Арт-Нуво".

Потап и Настя MOZGI Ent.

Колесница

Эмоции, что чрезмерно контролируются, могут помешать Потапу и Насте выстроить идеальный брачный союз. Желание сбежать на свободу от сковывающих сердце отношений рано или поздно может посетить кого-то из пары. Это, конечно, будет наносить эмоциональные травмы, зажимы, вызывать безразличие и холод. Однако все это временное явление. Чтобы этого всего не произошло – им стоит четко выстроить личные границы и соблюдать их.

Тройка Мечей

Эта карта показывает тревоги, страх боли и потери, хотя может быть для этого нет особых оснований. Традиционное значение карты: распад альянса, и обычно оно проявляется весьма заметно. Это карта разделения, охлаждения, раздора, расставания, разрыва личных отношений.

Присутствует риск травматических столкновений, болезненных ссор, возможен даже развод – на отношения ляжет какая-то тень. Надо постараться поменьше распространяться о личном, тогда ситуации можно избежать. Тем более, что Потап и Настя – потенциально мощный союз.

Дьявол

В раскладе на личные и любовные отношения карта Дьявол имеет хорошее, и даже пикантное значение. Магнетизм, чувство всецелого очарования человеком, и даже некая зависимость от любимого. В Потапа и Каменских есть одна черта, которая позволит им создать действительно крепкую семью. Они оба – внутренне сильные люди, которые занимаются любимым делом и никогда не лезут в дела друг друга, если в этом нет необходимости. Они просто живут интересами друг друга и искренне ценят то, во что вкладывает силы любимый человек.

В отношениях привлекает их и материальная, и физическая, и эмоциональная сторона. Но им важно осознать себя хозяевами своих чувств.

Король Мечей

Опасность придет от мужчины. Это, по большей мере, угрожает самой Насте Каменских. Опасность не будет иметь любовного характера, скорее, дело может коснуться финансов. Это, вероятно, может произойти в первые несколько лет после свадьбы. Насте нужно будет принять решение относительно своей карьеры. Если учтет советы Потапа – может избежать неприятных последствий. Поступит по-своему – потеряет крупную сумму. Предательство или жестокость, склонность манипулировать человеком – все это все ужасно, но если супруги будут держаться друг друга, то сможет преодолеть все трудности.

Четверка Кубков

Отношения Насти Каменских и Потапа может омрачить глубоко затаенная обида. Возможно, кого-то из пары предаст близкий друг или партнер по бизнесу, но в то же время уход этого человека из жизни в дальнейшем приведет к более положительному результату. Также карты предсказывают возникновение моментов застоя из-за переутомления и отсутствия энергии, новых впечатлений и переживаний. Им важно будет выйти из своей зоны комфорта.

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