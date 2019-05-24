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Тайные обиды и холод в отношениях: назван тревожный нюанс в семейной жизни Потапа и Каменских

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Свадьба музыкантов Потапа и Насти Каменских 23 мая стала одним из самых громких и ожидаемых событий в Украине. Пара заключила узы брака спустя несколько лет романа, который они хранили в строжайшем секрете. Теперь, после того, как миллионы людей следили за событием, многих интересует, как будет проходить семейная жизнь звездной пары.

OBOZREVATEL обратился за помощью к тарологу и выяснил, что если верить раскладу карт на супружескую жизнь артистов, они действительно будут крепкой парой и иметь счастливую семью. Однако негативные моменты также будут присутствовать, и речь идет о весьма серьезных вещах, обидах и даже предательстве.

Прогноз составлен с помощью колоды карт Таро "Арт-Нуво".

Потап и Настя

Потап и Настя

MOZGI Ent.

Колесница

Эмоции, что чрезмерно контролируются, могут помешать Потапу и Насте выстроить идеальный брачный союз. Желание сбежать на свободу от сковывающих сердце отношений рано или поздно может посетить кого-то из пары. Это, конечно, будет наносить эмоциональные травмы, зажимы, вызывать безразличие и холод. Однако все это временное явление. Чтобы этого всего не произошло – им стоит четко выстроить личные границы и соблюдать их.

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Тайные обиды и холод в отношениях: назван тревожный нюанс в семейной жизни Потапа и Каменских

Тройка Мечей

Эта карта показывает тревоги, страх боли и потери, хотя может быть для этого нет особых оснований. Традиционное значение карты: распад альянса, и обычно оно проявляется весьма заметно. Это карта разделения, охлаждения, раздора, расставания, разрыва личных отношений.

Присутствует риск травматических столкновений, болезненных ссор, возможен даже развод – на отношения ляжет какая-то тень. Надо постараться поменьше распространяться о личном, тогда ситуации можно избежать. Тем более, что Потап и Настя – потенциально мощный союз.

Тайные обиды и холод в отношениях: назван тревожный нюанс в семейной жизни Потапа и Каменских

Дьявол

В раскладе на личные и любовные отношения карта Дьявол имеет хорошее, и даже пикантное значение. Магнетизм, чувство всецелого очарования человеком, и даже некая зависимость от любимого. В Потапа и Каменских есть одна черта, которая позволит им создать действительно крепкую семью. Они оба – внутренне сильные люди, которые занимаются любимым делом и никогда не лезут в дела друг друга, если в этом нет необходимости. Они просто живут интересами друг друга и искренне ценят то, во что вкладывает силы любимый человек.

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В отношениях привлекает их и материальная, и физическая, и эмоциональная сторона. Но им важно осознать себя хозяевами своих чувств.

Тайные обиды и холод в отношениях: назван тревожный нюанс в семейной жизни Потапа и Каменских

Король Мечей

Опасность придет от мужчины. Это, по большей мере, угрожает самой Насте Каменских. Опасность не будет иметь любовного характера, скорее, дело может коснуться финансов. Это, вероятно, может произойти в первые несколько лет после свадьбы. Насте нужно будет принять решение относительно своей карьеры. Если учтет советы Потапа – может избежать неприятных последствий. Поступит по-своему – потеряет крупную сумму. Предательство или жестокость, склонность манипулировать человеком – все это все ужасно, но если супруги будут держаться друг друга, то сможет преодолеть все трудности.

Тайные обиды и холод в отношениях: назван тревожный нюанс в семейной жизни Потапа и Каменских

Четверка Кубков

Отношения Насти Каменских и Потапа может омрачить глубоко затаенная обида. Возможно, кого-то из пары предаст близкий друг или партнер по бизнесу, но в то же время уход этого человека из жизни в дальнейшем приведет к более положительному результату. Также карты предсказывают возникновение моментов застоя из-за переутомления и отсутствия энергии, новых впечатлений и переживаний. Им важно будет выйти из своей зоны комфорта.

Тайные обиды и холод в отношениях: назван тревожный нюанс в семейной жизни Потапа и Каменских

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
"Потап и Настя"Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
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