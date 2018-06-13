"Свинья!": Пугачева рассказала о неловкой встрече с Высоцким

Примадонна советской эстрады Алла Пугачева дала откровенное интервью российскому журналисту Олегу Меньшикову.

Пугачева рассказала о том, как попала в неловкую ситуацию во время встречи с легендарным музыкантом Владимиром Высоцким, пишут Дни.Ру.

Певица призналась, что при встрече со знаменитым артистом Владимиром Высоцким попала в довольно неприятную ситуацию, когда не узнала советскую звезду.

Алла Пугачева aif.ru

"Однажды не узнала его в лифте. Такой обросший был. А он обиделся: "Поздоровалась бы, свинья", - рассказала артистка.

Также примадонна рассказала, что у нее никогда не было кумиров.

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"Ни перед кем никогда я не трепетала. Даже, если я с Бетт Мидлер разговаривала, я ж понимала, что она точно так же пашет, все мы коллеги. Просто ее знает весь мир, а меня весь Советский Союз", - отметила Пугачева.

Прокомментировала Алла и свой сенсационный брак с юмористом и шоуменом Максимом Галкиным.

"Он сказал: "Давай, ну что это уже?" Я спросила: "Я могу спокойно стареть с тобой?" Если б вы видели эти глаза серьезные. Они и так сумасшедшие, а тут… Макс сказал: "Конечно. Не бойся ничего!" И все…" - подытожила примадонна.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал видео, которое сняла примадонна российской эстрады Алла Пугачева, когда он был без штанов.