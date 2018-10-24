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/Шоубиз

''Сверху сказали - нельзя'': вокруг выступления Вакарчука разгорелся скандал

15.2тЧитать материал на украинском

Юридический университет Ярослава Мудрого в Харькове отказался предоставлять помещение для встречи с популярным украинским музыкантом Святославом Вакарчуком после предварительной договоренности.

Как сообщил на своей странице в Facebook Вакарчук, речь идет о встрече 29 октября с "представителями юридического сообщества и всеми неравнодушными" на тему написанной им статьи о верховенстве права и вопросах судебной реформы.

Музыкант добавил, что его команда после резонанса, который вызвал материал, получила предложение организовать подобное мероприятие для обсуждения темы.

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"У меня на руках есть проект договора, который уважаемый господин ректор подписал, в котором говорится о согласии университета предоставить помещение и фактически выступить формальным со-организатором такой встречи", - добавил он.

Вакарчук пожаловался, что 24 октября он внезапно получил отказ в предоставлении помещения. Отказ звучала так: "в силу объективных причин не можем предоставить вам помещение".

"Мне это очень напоминает старые советские времена, или время независимости, когда все делалось по указке сверху. Особенно странно получить такое объяснение от юристов и представителей университетов - независимых и свободных ячеек научной мысли. Нет ни прозрачности, ни четкости. Такое впечатление, что кто-то там сверху сказал - "нельзя", и ему ответили - "да, так и сделаем", - сказал Вакарчук.

Позже на странице музыканта в соцсети была обнародована информация о переносе встречи в другую локацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно экс-участник ''Океан Ельзи'' вспомнил о работе с Вакарчуком. Он признался, что у них случались неприятные инциденты.

Персона
Святослав Вакарчук
Место
УкраинаХарьков
Объект
шоу-бизнес
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
допу и гепу и опг их на Зону!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Напёрстки Гепа, как братва учила, передернул, И «в силу объективных, убедительных причин» «Подальше от греха» на швабры двери в помещении по-шустрому подперли: «Тебе, Славик, легко! А тут потом живи «глаза-в-глаза» с бандитом Гепою один!»
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