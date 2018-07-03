Судья "Танців з зірками" Катерина Кухар заинтриговала звездным составом нового сезона проекта

Сегодня гостем утреннего эфира "Сніданок з 1+1" стала Екатерина Кухар, судья нового сезона танцевального проекта "Танці з зірками", которая только что вернулась из Парижа, где присутствовала на государственном экзамене в Парижской балетной консерватории в качестве жюри.

Балерина, которую поклонники проекта помнят, как самого требовательного члена жюри первого сезона, рассказала, изменится ли тактика ее судейства в новых эпизодах: "Я очень требовательна к себе и людям, с которыми работаю. Поэтому в новом сезоне своим принципам изменять не буду. Совсем скоро стартует #танціззіркамиchallenge, в рамках которого вся страна узнает, какие участники выйдут на паркет в новом сезоне. Могу сказать, что звездный состав будет более, чем неожиданным".

Победителями прошлого сезона проекта стали украинская певица и тренер "Голосу.Діти-4" Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, которые в финале исполнили страстную румбу.

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