Спустя более чем 20 лет: раскрыта тайна убийства легендарного Тупака Шакура

Американский телепродюсер Кайл Лонг обратился в полицию Лас-Вегаса с сенсационным заявлением: он утверждает, что ему известны все обстоятельства убийства легендарного рэпера Тупака Шакура, который был застрелен в 1996 году.

Лонг также отметил, что знает имя убийцы американской звезды, несмотря на то, что миллионыв поклонников Шакура до сих пор верят, что их кумир жив. Об этом пишет Daily Mail.

Гибель культового музыканта и актера считается одним из самых загадочных преступлений в истории США. За 22 года появилось великое множество конспирологических теорий по поводу того, кто мог убить Тупака Шакура.

Кайл Лонг работает с компанией Netflix над 10-серийным документальным проектом "Нераскрытые", где речь идет о самых громких убийствах XX века, совершенных в США, и до сих пор не раскрытых полицией. Гибели Тупака Шакура посвятили один из фильмов.

Тупак Шакур raje.fr

Съемочная группа встретилась с гангстером Дуэйном Китом Дэвисом по прозвищу Киф Ди. Он заявил, что знает все об убийстве Шакура.

"Я хранил эту тайну 22 года. И я - единственный, кто может сегодня рассказать всю правду. Остальные уже мертвы. А мне теперь все равно. У меня нашли рак. И скоро мне конец. Так что я готов…" - поделился Киф Ди.

Дуэйн Кит Дэвис (Киф Ди) Daily Mail

Дуэйн Дэвис утверждает, что Тупака застрелил его племянник. Парня звали Орландо Андерсон по прозвищу Бэйби Лейн. Отметим, его уже нет в живых: Орландо погиб в перестрелке в 1998 году.

"Он был задиристый малый. К Тупаку у Бэйби Лейна был личный счет. Тогда (13 сентября 1996 года , в день смерти рэпера - Ред.) в Лас-Вегас съехалось много всякого народа. В отеле MGM Grand Майк Тайсон дрался на ринге с Брюсом Селдоном. Мой племянник незадолго до начала боя прокололся. Бэйби Лейн хотел стащить у кого-то из окружения Тупака медальон с эмблемой банды Death Row Records", - вспомнил Киф Ди.

Орландо Андерсон (Бэйби Лейн) - убийца Тупака Шакура Daily Mail

Попытка Андерсона украсть медальон была воспринята как вызов всей банде, в которой пребывал Шакур. После Орландо подкараулили люди из окружения Тупака и серьезно избили.

"Я не мог оставить это без ответа. Я взял племянника и еще двух парней, мы сели в машину и отправились искать Шакура и его людей", - утверждает Дэвис.

По его словам, за рулем был Терренс Браун по прозвищу Ти-Браун. На заднем сиденье расположились Бэйби Лейн и Деандре Смит по прозвищу Дре. Сам Киф Ди расположился на переднем пассажирском сиденье.

"Мы знали, в каком отеле остановился Тупак со своей командой. Подъехали туда. Там собралась толпа девиц. Они визжали от восторга и ждали, когда появится их кумир. Мы тоже ждали.Он появился и помахал рукой словно кинозвезда. Шакур уселся в BMW на переднее сиденье. За рулем был его менеджер Шуг Найт. Они отъехали, а мы двинулись за ними", - подчеркнул Киф Ди.

"Я достал пистолет и протянул его Дре. Тот затрясся от испуга и отказался стрелять. Тогда пистолет взял Бэйби Лейн. Ти-Браун выбрал удобный момент. Наши машины поравнялись, он протянул чуть вперед, чтобы мой племянник оказался напротив передней части BMW. Затем Орландо опустил стекло и выстрелил несколько раз. Ти-Браун рванул вперед, и мы скрылись", - подытожил очевидец трагедии.

Отмечается, что Орландо Андерсон был в числе подозреваемых, так как полиция знала о его драке с друзьями Тупака Шакура. Однако Бэйби Лейн категорически отрицал свою причастность к убийству. Улик против него не было, и в итоге полиция оставила его в покое.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США застрелили молодого рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Убийство произошло в понедельник, 18 июня.