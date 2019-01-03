Сорвал два концерта: российская звезда оскандалилась на гастролях в ОАЭ

Российский певец Егор Крид оскандалился в Абу-Даби (ОАЭ), сорвав два выхода на сцену за один вечер.

Как пишет "Комсомольская правда", певец прилетел, приехал в отель, где проходило мероприятие. Но дальше лобби не ушел — по свидетельству очевидцев, Крид спокойно пил кофе, пока организаторы пытались решить вопрос.

Ведущий вечера, юморист Александр Ревва тянул время, но в итоге был вынужден объявить слушателям, что Крида не будет. После этого Ревва пригласил всех на его выступление в клубе. Однако и там рэпер не появился.

Инстаграм Егора Крида Егор Крид

Позже Крид записал в Instagram видеосообщение, в котором извинился за невыход на сцену. По словам рэпера, это случилось по независящим от него причинам.

Самые дорогие билеты на концерт певца стоили до 65 тысяч рублей. При этом на 5 января у Крида анонсирован еще один концерт в Абу-Даби.

Скриншот с сайта black-star

Позже в сети начали всплывать посты якобы переписки Крида с его девушкой, у которой лейкемия. В них говорится о том, что рэпер сорвался не просто так, а на операцию к ней. Впрочем, достоверность этих переписок под вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Крид нарвался на критику после концерта в США. Причиной стало его надменное и хамское поведение на сцене и неуважительное отношение к поклонникам.