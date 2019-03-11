"Смотрится жутко": Пугачева в дерзком мини напугала сеть болезненной худобой

Знаменитая певица Алла Пугачева удивила поклонников в сети внешним видом – артистка напугала фанов болезненной худобой.

Так, примадонна пришла на концерт по случаю юбилея известного советского исполнителя Валерия Леонтьева, которому 19 марта исполнится 70 лет. На мероприятии 69-летняя Пугачева появилась в коротком платье, которое открыло ее неестественно худые ноги. Снимки опубликованы на фан-странице артистки в Instagram.

Откровенный наряд примадонны произвел фурор в сети. Многие пользователи в комментариях отметили, что образ является слишком дерзким для певицы такого возраста. Также фаны посоветовали Пугачевой не показывать свою худобу и более тщательно подбирать гардероб.

"Чем старше становится – тем короче юбка. Раз любит такие короткие наряды – пусть хоть ноги прячет", – указали примадонне фанаты.

"На фото – старушенция... В детство выпадает. Все-таки худоба в таком возрасте – не хорошо", – добавили комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации примадонны Аллы Пугачевой. Артистка якобы перенесла операцию на сердце. Позже ее супруг, комик Максим Галкин, а также и сама Пугачева прокомментировали инцидент.

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