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/Шоубиз

''Слава украинцам!'' Появились новые подробности ''атаки'' на российских артистов в Польше

7.1тЧитать материал на украинском

Ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова, концерт которого был сорван в польском Быдгоще, продолжит выступать в Польше.

У участников коллектива, все в порядке, заявила представитель ансамбля Татьяна Николаева, передает РИА "Новости".

"У нас все хорошо, у нас все прекрасно", – заявила представитель ансамбля Татьяна Николаева.

По ее словам, в Польше ансамбль дал уже два концерта, запланированы еще пять.

Чтобы посмотреть видео инцидента, доскрольте до конца.

Ансамбль Александрова

Ансамбль Александрова

gazeta.ru

Новости
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"Когда артисты исполнили песню "Священная война" и начали танец с саблями, на сцену выбежали двое молодых людей, которые выкрикивали антироссийские лозунги и развернули баннер с текстом "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу" на польском языке", – отметил очевидец инцидента.

Мужчин из зала вывела охрана, после чего выступление продолжилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский артист собрался объединить Россию и Украину.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
свiдоме бидло в очередной раз наскакало на штраф и депортацию!!!
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1
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель ты опять всё напутал Сорвана была провокация идиотов Идиотам надавали дубинками и они заплатили штраф...а концерт...продолжился и закончился длительными аплодисментами
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель ты как всегда всё перепутал...Провокация прыгунов была сорвана...им надавали дубинками...А концерт прошёл с аншлагом и под аплодисменты
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