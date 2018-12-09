''Слава украинцам!'' Появились новые подробности ''атаки'' на российских артистов в Польше

Ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова, концерт которого был сорван в польском Быдгоще, продолжит выступать в Польше.

У участников коллектива, все в порядке, заявила представитель ансамбля Татьяна Николаева, передает РИА "Новости".

"У нас все хорошо, у нас все прекрасно", – заявила представитель ансамбля Татьяна Николаева.

По ее словам, в Польше ансамбль дал уже два концерта, запланированы еще пять.

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Ансамбль Александрова gazeta.ru

"Когда артисты исполнили песню "Священная война" и начали танец с саблями, на сцену выбежали двое молодых людей, которые выкрикивали антироссийские лозунги и развернули баннер с текстом "Слава украинцам, которые борются за вашу и нашу свободу" на польском языке", – отметил очевидец инцидента.

Мужчин из зала вывела охрана, после чего выступление продолжилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский артист собрался объединить Россию и Украину.