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Скандальная звезда "Дома-2" покончила жизнь самоубийством: чем "прославилась" девушка

1.9тЧитать новость на украинском

В среду, 4 июля умерла 20-летняя участница скандального телепроекта "Дом-2" Полина Лобанова. Девушка была найдена мертвой в чужом доме, по официальной версии - она наложила на себя руки, употребив критическую дозу медпрепаратов.

Девушка пришла на проект в октябре 2017 году. Она прославилась своими скандальными выходками, в том числе беспорядочными интимными связями с другими участниками. Послу ухода из "Дома-2" Полина продолжила эпатировать публику, демонстрируя откровенные снимки с красноречивыми подписями в социальных сетях.

OBOZREVATEL предлагает подборку самых откровенных снимков 20-летней Лобановой.

Так, Полина Лобанова пришла на проект с целью не только завести отношения с кем-то из участников, но и для того, чтобы прославиться. В первую же ночь пребывания на шоу Полина переспала с одним из участников, о чем узнали другие герои "Дома-2" и спровоцировали скандал.

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На проекте Полина пробыла недолго, но за это время успела запомниться зрителям. После того, как она покинула периметр, Лобанова часто снималась в эротических фотосессиях, а также заводила отношения с богатыми мужчинами с целью наживы.

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Свои обнаженные снимки девушка активно публиковала в своем аккаунте в Instagram .

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Как сообщал OBOZREVATEL, старшая сестра умершей Лобановой Василиса рассказала, что Полина вела разгульный образ жизни и не поддавалась воспитанию. Также девушка поделилась историей о том, как ее младшая сестра, будучи 13-летним подростком, переспала с ее гражданским мужем.

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