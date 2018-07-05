Скандальная звезда "Дома-2" покончила жизнь самоубийством: чем "прославилась" девушка

В среду, 4 июля умерла 20-летняя участница скандального телепроекта "Дом-2" Полина Лобанова. Девушка была найдена мертвой в чужом доме, по официальной версии - она наложила на себя руки, употребив критическую дозу медпрепаратов.

Девушка пришла на проект в октябре 2017 году. Она прославилась своими скандальными выходками, в том числе беспорядочными интимными связями с другими участниками. Послу ухода из "Дома-2" Полина продолжила эпатировать публику, демонстрируя откровенные снимки с красноречивыми подписями в социальных сетях.

OBOZREVATEL предлагает подборку самых откровенных снимков 20-летней Лобановой.

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 18 Дек 2017 в 12:29 PST

Так, Полина Лобанова пришла на проект с целью не только завести отношения с кем-то из участников, но и для того, чтобы прославиться. В первую же ночь пребывания на шоу Полина переспала с одним из участников, о чем узнали другие герои "Дома-2" и спровоцировали скандал.

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 8 Мар 2018 в 1:22 PST

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 18 Сен 2017 в 3:48 PDT

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 29 Апр 2018 в 8:58 PDT

На проекте Полина пробыла недолго, но за это время успела запомниться зрителям. После того, как она покинула периметр, Лобанова часто снималась в эротических фотосессиях, а также заводила отношения с богатыми мужчинами с целью наживы.

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 24 Апр 2018 в 7:02 PDT

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 7 Апр 2018 в 8:27 PDT

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 3 Апр 2018 в 5:45 PDT

Свои обнаженные снимки девушка активно публиковала в своем аккаунте в Instagram .

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 14 Дек 2017 в 1:37 PST

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 27 Май 2018 в 11:40 PDT

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 13 Сен 2017 в 11:17 PDT

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 7 Июл 2017 в 7:01 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, старшая сестра умершей Лобановой Василиса рассказала, что Полина вела разгульный образ жизни и не поддавалась воспитанию. Также девушка поделилась историей о том, как ее младшая сестра, будучи 13-летним подростком, переспала с ее гражданским мужем.