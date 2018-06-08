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Скандальная украинская певица похвасталась наградой из России

1.4тЧитать новость на украинском

Скандальная украинская певица, бывшая участница популярного коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась музыкальной наградой, которую ей вручили в Москве.

Артистка стала победительницей в номинации "Видео года" в рамках российской премии Fashion People Awards 2018. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте ЖараТВ.

На странице телеканала "Жара" отметили, что Седокова получила хрустальную статуэтку премии FPA в Москве, так как в России она известна как одна из популярнейших певиц, телеведущих и светских львиц.

Престижную российскую премию Анна получила за клип на песню "Не твоя вина", которая была презентована еще в октябре 2017 года.

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Сама Седокова также написала о награде в социальной сети и поблагодарила всех за поддержку.

"Спасибо! Сегодня я получила награду FPA за fashion-video года "НеТвояВина". Приятно очень. Ведь это наша победа и признание", - отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница "ВИА Гра", украинская поп-певица Анна Седокова, которую бывший муж, бизнесмен Максим Чернявский пытается лишить материнских прав и отобрать у звезды их шестилетнюю дочь Монику, высказалась о переживаниях из-за расставания с ребенком.

Персона
Анна Седокова
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