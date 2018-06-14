Шарлиз Терон возобновила роман со звездой сериала "Большая маленькая ложь"

42-летняя Шарлиз Терон и 41-летний Александр Скарсгард снова встречаются. Актриса сделала первый шаг, чтобы возобновить отношения с Скарсгардом, сообщает Dailymail.

Шарлиз и Александра связывал непродолжительный роман в 2012 году. Сейчас они вместе снимаются в новой картине Flarsky.

По словам инсайдеров, на съемочной площадке новой ленты Терон и Скарсгард флиртуют.

В личной жизни обоих сейчас затишье: в 2015 году Терон рассталась с Шоном Пенном, а прошлым летом закончился двухлетний роман Скарсгарда и Алексы Чанг.

"Они хотят скрыть свой роман, но это довольно проблематично. Шарлиз - женщина, которая точно знает, чего хочет, и идет к своей цели напролом. Она сделала первый шаг к Александру и тогда, и сейчас. У Шарлиз прекрасное чувство юмора, которое ему очень нравится", - рассказал источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Шарлиз Терон поделилась историей о том, как поправилась на более чем 20 килограммов и впала в депрессию.