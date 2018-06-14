Шарлиз Терон возобновила роман со звездой сериала "Большая маленькая ложь"

42-летняя Шарлиз Терон и 41-летний Александр Скарсгард снова встречаются. Актриса сделала первый шаг, чтобы возобновить отношения с Скарсгардом, сообщает Dailymail.
Шарлиз и Александра связывал непродолжительный роман в 2012 году. Сейчас они вместе снимаются в новой картине Flarsky.
По словам инсайдеров, на съемочной площадке новой ленты Терон и Скарсгард флиртуют.
В личной жизни обоих сейчас затишье: в 2015 году Терон рассталась с Шоном Пенном, а прошлым летом закончился двухлетний роман Скарсгарда и Алексы Чанг.
"Они хотят скрыть свой роман, но это довольно проблематично. Шарлиз - женщина, которая точно знает, чего хочет, и идет к своей цели напролом. Она сделала первый шаг к Александру и тогда, и сейчас. У Шарлиз прекрасное чувство юмора, которое ему очень нравится", - рассказал источник.
SERÁAA? De acordo com a revista 'Life & Style', #CharlizeTheron e #AlçexanderSkarsgard são o mais novo casal de Hollywood. Segundo fontes da publicação, os dois, que já tinham saído algumas vezes em 2012, se reencontraram nas filmagens da comédia #Flarsky e estão no maior romance. Quem aí já tá apaixonadíssimo por esse suposto casal, hein?! 😍😍
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Шарлиз Терон поделилась историей о том, как поправилась на более чем 20 килограммов и впала в депрессию.