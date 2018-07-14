Сбежавшая в Россию Седокова похвасталась шикарным подарком

Опальная украинская певица, экс-солистка популярной женской группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась огромным букетом роз, который ей подарил любимый. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Любовь удивительна. Когда она есть, она может возвысить тебя над всеми, проблемы кажутся мелочью, препятствия незначительными и цель единственно верной. Но вдруг, когда она исчезает, становится неимоверно пусто. Кажется, что мир, который еще недавно был таким ласковым, стал чужим без его сообщений... Навсегда ли это. В космос ты, в космос я", – написала певица.

Снимок вызвал бурную реакцию пользователей соцсети. Большинство фанатов были в восторге от фото. Однако не обошлось и без негативных комментариев в сторону Седаковой. Подписчики вспомнили недавний скандал между исполнительницей и ее экс-супругом, бизнесменом Максимом Чернявским, который отобрал у артистки дочь Монику и практически не разрешал им видеться.

"Обожаю тебя. Счастья тебе", "Очередной роман, очередной ребенок, очередной развод", "Так оно и есть", "Красотаааа. Сколько штук?", "Как красиво. Согласна Аня с вами. Любовь очень загадочна и для каждого по-разному воспринимается", "Анечка, ты как всегда неотразима", "Миллион алых роз… Эх, мечты-мечты. Просто шикарно!" – комментируют подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова в прямом эфире КремльТВ поддержала сборную России.