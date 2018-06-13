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Сбежавшая в Россию артистка появится в украинском ТВ-шоу

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Украинская поп-исполнительница Анна Седокова, обосновавшаяся в России, анонсировала свое появление на украинском ТВ-шоу "Хто зверху", которое проходит на "Новом канале".

Об этом экс-участница "ВИА Гра", которую недавно разлучили с дочерью, рассказала на личной странице в Instagram.

"Все. Теперь официально - три тревел блогера в кадре! Встречайте скоро в "Хто Зверху" на "Новом канале", - прокомментировала певица свой снимок с украинской телеведущей Лесей Никитюк.

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Пост исполнительницы собрал без малого 60 тыс. лайков. Фаны Седоково пришли в восторг, в то время как некоторые поинтересовались, не было ли у знаменитости проблем с пересечением украинской границы из-за постоянной работы, съемок, наград и концертов в России.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, певицу Анну Седокову могут лишить родительских прав.

Персона
Анна Седокова
Объекты
соцсетиInstagram
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