Сбежавшая в Россию артистка появится в украинском ТВ-шоу

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова, обосновавшаяся в России, анонсировала свое появление на украинском ТВ-шоу "Хто зверху", которое проходит на "Новом канале".

Об этом экс-участница "ВИА Гра", которую недавно разлучили с дочерью, рассказала на личной странице в Instagram.

"Все. Теперь официально - три тревел блогера в кадре! Встречайте скоро в "Хто Зверху" на "Новом канале", - прокомментировала певица свой снимок с украинской телеведущей Лесей Никитюк.

Пост исполнительницы собрал без малого 60 тыс. лайков. Фаны Седоково пришли в восторг, в то время как некоторые поинтересовались, не было ли у знаменитости проблем с пересечением украинской границы из-за постоянной работы, съемок, наград и концертов в России.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, певицу Анну Седокову могут лишить родительских прав.