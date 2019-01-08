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Сбежавшая из России Волочкова разъярила сеть серией пошлых шпагатов

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Известная российская светская львица и балерина Анастасия Волочкова, которая ранее заявила, что покидает Россию и уезжает в другую страну, вызвала волну гнева в сети очередной "порцией" своих откровенных шпагатов.

Так, артистка отправилась в отпуск на Мальдивы, откуда публикует множество пошлых фотографий на своей странице в Instagram.

Подписчики Волочковой раскритиковали скандальную звезду за поведение, отметив, что ее шпагаты уже всех раздражают. Под снимком фаны оставили десятки гневных комментариев.

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"Уже не смешно. Мозгов вам это не прибавило. Анастасия, вы – полнейшее разочарование", – накинулись фолловеры на балерину.

"Представляю, как же дочке и маме стыдно за вас", – подчеркнули другие.

Сбежавшая из России Волочкова разъярила сеть серией пошлых шпагатов

Сбежавшая из России Волочкова разъярила сеть серией пошлых шпагатов

Сбежавшая из России Волочкова разъярила сеть серией пошлых шпагатов

Сбежавшая из России Волочкова разъярила сеть серией пошлых шпагатов

Сбежавшая из России Волочкова разъярила сеть серией пошлых шпагатов

Сбежавшая из России Волочкова разъярила сеть серией пошлых шпагатов

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова объявила, что переезжает на Мальдивы на постоянное место жительство.

Персона
Анастасия Волочкова
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