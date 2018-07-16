"Самый яркий по**нок Вселенной": украинский певец нашел повод благодарить Путина

Президента России Владимира Путина, на котором лежит вина за войну на востоке и смерть тысяч украинцев, все же есть за что благодарить. А именно за то, что проявил бинарность мироздания.

Таким мнением в эфире программы "Рандеву" на "5 канале" поделился украинский певец, лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта. По словам музыканта, именно благодаря действиям Путина мир увидел на поверхности всю любовь и всю ненависть человечества.

"Сказал бы, наверное, спасибо, - ответил "Фагот" на вопрос, что сказал бы Путину при встрече. - За то, что ярко проявил бинарность мироздания. Понимаете, когда появился Вова, все вот просто всплыло на поверхность. Весь плюс, весь позитив, вся честность, человечность, вся любовь проявилась в людях. Точно так же проявилась и ненависть, жестокость, все дерьмо всплыло..."

При этом певец подчеркнул, что это не снимает с Путина ответственности за смерть украинских военных.

"Да, он много чего украл, но мир ведь - он не хороший и не плохой. Бинарность системы. Просто он, увы, один из самых ярких по**нков Вселенной, который еще и наш сосед, что немаловажно. Но вы же понимаете, графит никогда не станет алмазом, пока его не нагреть до стадии кипения", - подытожил Михайлюта.

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