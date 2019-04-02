"С нетерпением жду": Повалий рассказала о пополнении в семье

Народная артистка Украина Таисия Повалий, которая периодически живет и работает в России, рассказала о грядущем пополнении в семье – певица скоро станет бабушкой.

Повалий прокомментировала беременность своей невестки, супруги сына Дениса Светланы. Пара ожидает рождения первенца осенью 2019 года, сама же Таисия также отметила, что с нетерпением ждет появления внука или внучки, пишет "СтарХит".

Таисия Повалий с мужем Корреспондент.net

"Очень рада за Дениса и Свету. Не раз говорили с сыном на эту тему. Теперь с нетерпением жду появления на свет внука или внучки. Уверена, из меня получится отличная бабушка. Если понадобится моя помощь, долго просить не придется. И понянчить, и погулять, и уложить, и поиграть - все могу. И, конечно же, буду баловать малыша", – призналась Повалий.

Семья Повалий Instagram @tpovaliyofficial

Отметим, сын Таисии Денис Повалий и Светлана Вихрова познакомились в социальной сети, а в 2015-м влюбленные сыграли свадьбу. О том, что пара ожидает пополнения, стало известно в конце февраля, когда Денис опубликовал в Instagram снимок положительного теста на беременность своей жены.

Денис Повалий с женой Светланой СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Таисия Повалий, которая была подругой беглого президента Януковича, возмутила пользователей сети высказыванием о выборах в Украине, первый тур которых состоялся в воскресенье, 31 марта.

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