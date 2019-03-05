МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Россия умерла": Кондратюк гневно высказался о гастролях украинских звезд в РФ

20.1тЧитать материал на украинском

Украинский продюсер, ведущий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдані" Игорь Кондратюк заявил, что украинские звезды не могут гастролировать по РФ, так как выступать перед агрессором – это низкокультурно и малоинтелектуально.

Также он добавил, что лично для него Россия умерла, и с марта 2014 года совершенно не контактирует с русскими. Об этом шла речь в интервью изданию "Украинская правда".

"Не надо закрывать глаза на то, что наши артисты спрашивают: а почему одним можно гастролировать, а другим – нет? На мой взгляд, никому нельзя. Я с марта 2014 вообще не контактирую с русскими, хотя сам – выходец из телевизионной школы в Москве. Россия для меня умерла. Выступать перед агрессором – это низкокультурно и малоинтелектуально", – резюмировал Кондратюк.

Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк

glavcom.ua

Гастроли украинских исполнителей по России продюсер сравнил с ситуацией, когда бандиты ограбили чей-то дом, а после этого пострадавшие споют им песню "на прощание".

Новости
''Мозги вне черепа'': Кондратюк разнес фаворитку Нацотбора на Евровидение из-за гастролей в России

"К вам в дом ворвались бандиты забрали ваши вещи, сожгли хлев, и ваша дочь выбегает на крыльцо и кричит им вслед: "А хотите, я вам песню спою? У меня хороший голос!". Представили? Вот такие украинские "дочки" и их братцы сейчас гастролируют в РФ", – добавил Игорь.

Также он прокомментировал прошедший в Украине Нацотбор участников на Евровидение-2019, в ходе которого победительница отбора MARUV заявила, что выступая в России, несет мир и любовь. По его мнению, музыка не может быть вне политики.

Победительница Национального отбора на Евровидение MARUV

Победительница Национального отбора на Евровидение MARUV

BBC

Новости
Их становится больше: Кондратюк высказался об артистах-предателях

"Это состояние MARUV и всех остальных участников в Украине в 2019 году, когда пять лет идет война с агрессором. Надо сказать MARUV, что на Марсе, например, условия жизни другие. Или артисты живут в реальном мире, или пусть идут в задницу и используют свои таланты где угодно, только не в Нацотборе, как люди, которые будут представлять Украину. В воюющей стране говорить, что вас не касается война – это бред. Это все понимают, кто в сознании", – подытожил Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк в одной из дискуссий в сети прокомментировал скандал вокруг отказа Украины от участия в Евровидении-2019, заявив, что в ситуации "виновата MARUV, а все остальные стали заложниками певицы". При этом он условно назвал ее "овцой".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Евровидение-2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Евровидение-2019
Персоны
Игорь КондратюкІгор Кондратюк
Теги
шоу-бизнесНацотбор на Евровидение
Поделиться в Facebook
19
Комментарии
15
36
Смешно
101
Интересно
12
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Антонов Семен
Антонов Семен
Шел пятый год войны. Украины повышала экспорт из страны агрессора, президент и некоторые олигархи имели бизнес у противника, миллионы украинцев уезжают в РФ на заработки, украинские газовики требуют, что бы газ агрессора в Европу шел только через Украину. И тут появляются артисты ( по Кондратюку- овцы) , которые тоже хотят заработать деньги в РФ. Но встает Игорь Кондратюк и сознательные украинцы с возгласами: «Выступать перед агрессором – это низкокультурно и малоинтелектуально",
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Был такой идиот...кикабидзе...старый стал...у него тоже умерла...но песенки поет на русском...На грузинском он...никому не нужен...аул маленький
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
зато Лорак эти слова пофиг-она фотки в инстаграме постит на фоне мраморных сходней...в очень неслабом "домике"...таки заработала...а потом вдруг что-удерёт назад.домой в Украину...только не думает-примут ли её здесь...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги