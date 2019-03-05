"Россия умерла": Кондратюк гневно высказался о гастролях украинских звезд в РФ

Украинский продюсер, ведущий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдані" Игорь Кондратюк заявил, что украинские звезды не могут гастролировать по РФ, так как выступать перед агрессором – это низкокультурно и малоинтелектуально.

Также он добавил, что лично для него Россия умерла, и с марта 2014 года совершенно не контактирует с русскими. Об этом шла речь в интервью изданию "Украинская правда".

"Не надо закрывать глаза на то, что наши артисты спрашивают: а почему одним можно гастролировать, а другим – нет? На мой взгляд, никому нельзя. Я с марта 2014 вообще не контактирую с русскими, хотя сам – выходец из телевизионной школы в Москве. Россия для меня умерла. Выступать перед агрессором – это низкокультурно и малоинтелектуально", – резюмировал Кондратюк.

Игорь Кондратюк glavcom.ua

Гастроли украинских исполнителей по России продюсер сравнил с ситуацией, когда бандиты ограбили чей-то дом, а после этого пострадавшие споют им песню "на прощание".

"К вам в дом ворвались бандиты забрали ваши вещи, сожгли хлев, и ваша дочь выбегает на крыльцо и кричит им вслед: "А хотите, я вам песню спою? У меня хороший голос!". Представили? Вот такие украинские "дочки" и их братцы сейчас гастролируют в РФ", – добавил Игорь.

Также он прокомментировал прошедший в Украине Нацотбор участников на Евровидение-2019, в ходе которого победительница отбора MARUV заявила, что выступая в России, несет мир и любовь. По его мнению, музыка не может быть вне политики.

Победительница Национального отбора на Евровидение MARUV BBC

"Это состояние MARUV и всех остальных участников в Украине в 2019 году, когда пять лет идет война с агрессором. Надо сказать MARUV, что на Марсе, например, условия жизни другие. Или артисты живут в реальном мире, или пусть идут в задницу и используют свои таланты где угодно, только не в Нацотборе, как люди, которые будут представлять Украину. В воюющей стране говорить, что вас не касается война – это бред. Это все понимают, кто в сознании", – подытожил Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк в одной из дискуссий в сети прокомментировал скандал вокруг отказа Украины от участия в Евровидении-2019, заявив, что в ситуации "виновата MARUV, а все остальные стали заложниками певицы". При этом он условно назвал ее "овцой".

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