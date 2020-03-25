Лидер культовой поп-группы 90-х "Руки Вверх" Сергей Жуков сделал жуткое признание о сложном лечении от опухоли. Медики якобы не могли ее удалить и "отрезали певцу полтела".

OBOZREVATEL предлагает узнать, как изменился внешний вид звезды из-за проблем со здоровьем.

Сергей Жуков в больнице Скриншот из видео

Сергей рассказал, что во время концерта за кулисами получил травму. В скором времени обычный синяк превратился в опухоль. Врачи не могли понять, что происходит с артистом, в итоге были вынуждены прибегнуть к нескольким серьезным операциям.

"На пустом месте меня свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела. Я провел три месяца в больницах, перенес три операции и не понимал, выкарабкаюсь ли я и вообще выйду ли на сцену", – вспоминает Жуков.

Руки вверх (90-е годы)

Инцидент произошел летом в 2018 году. Лечение длилось несколько месяцев, в течение которых Жуков был вынужден ежедневно проходить сложные и болезненные процедуры в клинике, а также постоянно носить с собой аппарат, от которого была проведена трубка и присоединена к животу.

В социальных сетях также Жуков писал, что из-за заболевания у него открылись многочисленные язвы на животе.

"В начале июня 2018 года я начал лечение, но становилось не лучше, а хуже. Раны стали не заживать, и мне пришлось обратиться к целому консилиуму врачей", – отмечал он в своем Instagram-аккаунте.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 13 Окт 2017 в 2:25 PDT

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 3 Июн 2018 в 3:37 PDT

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 23 Дек 2017 в 8:54 PST

Как Сергей Жуков выглядит сейчас:

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Как сообщал OBOZREVATEL, связи с серьезными проблемами со здоровьем певец был вынужден первый раз за более чем 20-летнюю историю "Руки Вверх" отменить гастрольный тур.

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