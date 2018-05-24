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"Роксолана" из популярного турецкого сериала изуродовала лицо пластикой

11.9тЧитать новость на украинском

Актриса Мерьем Узерли, прославившаяся ролью Хюррем (Роксоланы) в турецком сериале "Великолепный век", шокировала пользователей соцсети изменениями во внешности.

Судя по всему, звезда слишком увлеклась модными косметологическими процедурами, которые, вопреки ожиданиям, изменили ее лицо не в лучшую сторону. Как отметили некоторые поклонники, следящие за Узерли в Instagram, мало что осталось от прежней, пленившей их красоты Хюррем.

За жизнью актрисы в соцсети следят 4 с лишним миллиона подписчиков. Все чаще под снимками звезды можно встретить комментарии вроде "Господи, зачем? Она ведь прекрасно выглядела", "Что у нее с лицом?"

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Некоторые пользователи соцсети вовсе не узнали 34-летнюю актрису на отдельных фото.

❤️🌳🌳🌳 #nature #moment #ttm #weekend #berlin

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

#speech for #atasay 💍💍💍❤️ #dubai @atasayjewelryme @atasayjewelry

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

На прошлой неделе Узерли посетила Каннский кинофестиваль, где она позировала на красных дорожках вместе с голливудскими звездами. Увы, снимки актрисы также огорчили поклонников сериала. По мнению фанов, некогда женственная "Хюррем" увеличила губы, грубо подчеркнула скулы с помощью филлеров, которые вводятся под кожу в области щек.

@enriqueiglesias 🎉 #privatconcert #cannesfilmfestival

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Свою "усовершенствованную" внешность артистка дополнила накладными ресницами и татуажем бровей.

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"Кошмар какой", "Она выглядит на все 50", "Зачем люди делают это с собой, прежнего лица ведь уже не вернуть", - продолжили оценивать снимки актрисы.

@gregwilliamsphotography ❤️ #cannesfilmfestival

Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Мерьем Узерли родилась в немецком Касселе, ее мать – немка, отец – турок, сама же актриса не говорит на турецком. Насколько известно, получив роль Хюррем в сериале "Великолепный век", который вышел на экраны в 2011 году, артистка переехала в Турцию и тексты своей роли ей приходилось буквально заучивать наизусть.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, знаменитая актриса стала новым лицом культового бренда Givenchy.

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