"Роксолана" из популярного турецкого сериала изуродовала лицо пластикой

Актриса Мерьем Узерли, прославившаяся ролью Хюррем (Роксоланы) в турецком сериале "Великолепный век", шокировала пользователей соцсети изменениями во внешности.

Судя по всему, звезда слишком увлеклась модными косметологическими процедурами, которые, вопреки ожиданиям, изменили ее лицо не в лучшую сторону. Как отметили некоторые поклонники, следящие за Узерли в Instagram, мало что осталось от прежней, пленившей их красоты Хюррем.

За жизнью актрисы в соцсети следят 4 с лишним миллиона подписчиков. Все чаще под снимками звезды можно встретить комментарии вроде "Господи, зачем? Она ведь прекрасно выглядела", "Что у нее с лицом?"

Некоторые пользователи соцсети вовсе не узнали 34-летнюю актрису на отдельных фото.

На прошлой неделе Узерли посетила Каннский кинофестиваль, где она позировала на красных дорожках вместе с голливудскими звездами. Увы, снимки актрисы также огорчили поклонников сериала. По мнению фанов, некогда женственная "Хюррем" увеличила губы, грубо подчеркнула скулы с помощью филлеров, которые вводятся под кожу в области щек.

Свою "усовершенствованную" внешность артистка дополнила накладными ресницами и татуажем бровей.

"Кошмар какой", "Она выглядит на все 50", "Зачем люди делают это с собой, прежнего лица ведь уже не вернуть", - продолжили оценивать снимки актрисы.

@gregwilliamsphotography ❤️ #cannesfilmfestival Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 23 Май 2018 в 9:46 PDT

Мерьем Узерли родилась в немецком Касселе, ее мать – немка, отец – турок, сама же актриса не говорит на турецком. Насколько известно, получив роль Хюррем в сериале "Великолепный век", который вышел на экраны в 2011 году, артистка переехала в Турцию и тексты своей роли ей приходилось буквально заучивать наизусть.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, знаменитая актриса стала новым лицом культового бренда Givenchy.