"Ремнем по за*нице!" Матерный скандал Лазарева с Лободой получил продолжение

Матерный скандал вокруг артистов Сергея Лазарева и Светланы Лободы на вручении российской премии МузТВ-2019 получил продолжение – в ситуацию вмешалась известный блогер Лена Миро.

Она жестко раскритиковала в своей колонке в LiveJournal выходки творческих людей в России, которые обижаются друг на друга из-за грамот и наград.

"Сереженька Лазарев обматерил Светочку Лободу за то, что та взяла шесть тарелочек и очень этому радовалась. Тарелочки – не простые. Тарелочки – почти золотые. Музыкальная премия. Сереженька, сидящий в первом ряду, так разозлился, что громко крикнул: "Ты что, ох**ла? Типа самая крутая?" Светочка тут же отписалась от Сереженьки в "Инстаграме", а он не стал ее больше лайкать", – написала Миро.

Блогер сравнила эту ситуацию с детьми, которые ругаются в песочнице из-за лопатки и рыдают, дрыгая ножками. Она пояснила, что у нее выходка российских звезд вызвала такие же чувства – жалость и смех, добавив, что взрослые, "словно недоразвитые дети", ругаются из-за тарелок.

Сергей Лазарев и Светлана Лобода Коллаж

"Кроют друг друга за кулисами матом, будто делят последний кусок мамонта в самый голодный год ледникового периода. Тарелочка местечковой премии для них очень важна. Как например для Киркорова – звание народного артиста", – добавила блогер.

Ее удивило, что взрослые творческие люди так реагируют на награды и строят из себя "шута горохового".

"В себе ли эти люди? Дерутся из-за тарелочек. Радуются грамотам. Отписываются друг от друга в соцсеточках. Обижаются. Эти старательно выставляют себя конченными дебилами и на полном серьезе ругаются из-за сувениров. Может быть, если уж они ведут себя, словно дети, с ними и нужно, как с детьми – дать ремешком по за*ницам, поставить в угол, лишить сладкого и запретить совокупляться, чтобы не бузили?" – резюмировала она.

Сергей Лазарев и Светлана Лобода ВладТайм

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода участвовала в российской музыкальной премии МузТВ, где получила награду. Очевидцы рассказали, что Лазарев обматерил ее на вручении премии. Однако позже он прокомментировал ситуацию, отшутившись, что это чья-то фантазия, и не было такого.

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