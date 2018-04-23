Разобрались со "Сватами": актеры скандального сериала угодили в "Миротворец"

Российские актеры театра и кино, звезды запрещенного в Украине сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Андрей Леонов угодили в базу украинского добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против нацбезопасности государства.

Артистов обвинили в сознательном нарушении Государственной границы Украины с целью незаконных гастролей на территории оккупированного Россией полуострова Крым.

Как отмечается в разделе "Чистилище", в 2015 году артисты тайно посетили Ялту, где приняли участие в постановке театрального спектакля. Некоторые имена также были замечены на театральных афишах Крыма за 2018 год.

К указанной информации также приведены соответствующие фотоматериалы.

"Окончательно разобрались со "Сватами". На сегодняшний день абсолютно все артисты главных ролей оказались в "Чистилище". Среди них не оказалось нормальных людей, которые бы не были против российской агрессии", - отметили в своем Facebook-посте волонтеры.

Напомним, в Украине запретили показ сериала "Сваты" после того, как один из главных актеров фильма, российский артист Федор Добронравов был внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Причиной этому послужили высказывания артиста в поддержку аннексии Крыма Россией.

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