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Растрепанная Ивлеева без макияжа взорвала сеть странной выходкой

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Скандальная российская звезда, экс-ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасия Ивлеева взорвала сеть роликом со странными танцами. При этом звезда выглядела довольно неопрятно и нелепо.

Так, 28-летняя Ивлеева предстала перед объективами камер без макияжа, с растрепанными волосами, а также в странном наряде: ярко-розовых велосипедных шортах, широкой футболке и босоножках с камнями на высоком каблуке. Ролик опубликован на ее личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, докролльте новость до конца).

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева

Cosmopolitan

Поклонники Анастасии бурно отреагировали на ее пост. Под ним тысячи фанов оставили свои комментарии: многие посмеялись наж Настей, другие же упрекнули за неопрятность и нелепое поведение.

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Некоторые также уточнили, что с взъерошенными волосами и без макияжа Ивлеева выглядит старше, напоминая шансон-звезду Любовь Успенскую.

"Дикие танцы" Насти Ивлеевой

"Дикие танцы" Насти Ивлеевой

Instagram @_agentgirl_

"Дикие танцы" Насти Ивлеевой

"Дикие танцы" Насти Ивлеевой

Instagram @_agentgirl_

"Что с Настей в последнее время происходит? От чего так колбасит?" – написали фолловеры.

"Женщина, а куда вы дели Ивлееву? На Успенскую похожа. Мне не нравится твой стиль", – добавили другие.

Растрепанная Ивлеева без макияжа взорвала сеть странной выходкой
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Растрепанная Ивлеева без макияжа взорвала сеть странной выходкой
Растрепанная Ивлеева без макияжа взорвала сеть странной выходкой
Растрепанная Ивлеева без макияжа взорвала сеть странной выходкой
Растрепанная Ивлеева без макияжа взорвала сеть странной выходкой
Растрепанная Ивлеева без макияжа взорвала сеть странной выходкой
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасию Ивлееву не пустили в Украину и запретили въезд в страну сроком на 3 года из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2017 году.

Отметим, что до этого въезд в Украину также запретили российскому рэперу Элджею, который является молодым человеком Ивлеевой. Запрет вступил в силу 27 ноября 2018 года. Примечательно, что за два дня до этого, 25 ноября, Элджей дал масштабный концерт в Киеве, на котором присутствовала и Анастасия. Тогда пара смогла беспрепятственно попасть в Украину.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Анастасия Ивлеева
Тег
Новости России
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