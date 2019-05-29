Растрепанная Ивлеева без макияжа взорвала сеть странной выходкой

Скандальная российская звезда, экс-ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасия Ивлеева взорвала сеть роликом со странными танцами. При этом звезда выглядела довольно неопрятно и нелепо.

Так, 28-летняя Ивлеева предстала перед объективами камер без макияжа, с растрепанными волосами, а также в странном наряде: ярко-розовых велосипедных шортах, широкой футболке и босоножках с камнями на высоком каблуке. Ролик опубликован на ее личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, докролльте новость до конца).

Настя Ивлеева Cosmopolitan

Поклонники Анастасии бурно отреагировали на ее пост. Под ним тысячи фанов оставили свои комментарии: многие посмеялись наж Настей, другие же упрекнули за неопрятность и нелепое поведение.

Некоторые также уточнили, что с взъерошенными волосами и без макияжа Ивлеева выглядит старше, напоминая шансон-звезду Любовь Успенскую.

"Дикие танцы" Насти Ивлеевой Instagram @_agentgirl_

"Дикие танцы" Насти Ивлеевой Instagram @_agentgirl_

"Что с Настей в последнее время происходит? От чего так колбасит?" – написали фолловеры.

"Женщина, а куда вы дели Ивлееву? На Успенскую похожа. Мне не нравится твой стиль", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасию Ивлееву не пустили в Украину и запретили въезд в страну сроком на 3 года из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2017 году.

Отметим, что до этого въезд в Украину также запретили российскому рэперу Элджею, который является молодым человеком Ивлеевой. Запрет вступил в силу 27 ноября 2018 года. Примечательно, что за два дня до этого, 25 ноября, Элджей дал масштабный концерт в Киеве, на котором присутствовала и Анастасия. Тогда пара смогла беспрепятственно попасть в Украину.

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