Раскол с Россией должен был произойти - Бенюк

Раскол неправдивого родства Украины и России рано или поздно должен был произойти. Поэтому и был необходим Майдан, независимо от последующего развития событий.

Таким мнением в программе "Бацман" главного редактора интернет-издания "Гордон" поделился народный артист Украины, актер театра и кино Богдан Бенюк.

Фото: apostrophe.ua

"Рано или поздно с Россией должно было произойти разграничение. Потому что все время нам говорили, что мы невероятно близки, родные сестры и братья, чуть ли не сиамские братья, которых разрезали, у меня же абсолютно другое ощущение было", - отметил артист.

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"Я понимал, что эта неправда должна была когда-то получить раскол, - продолжил Бенюк. - И он случился теперь".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Богдан Бенюк высказался о гастролях украинцев в России.