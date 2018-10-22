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Раскидал конкурентов: Игорь Ласточкин зажег в "Танцях з зірками"

3.3тЧитать материал на украинском

Украинский комик Игорь Ласточкин и его партнерша по проекту "Танці з зірками" Илона Гвоздева зажгли в девятом выпуске шоу. Пара исполнила яркий стрит-фанк.

Судьи высоко оценили танец комика и поставили ему 30 баллов. OBOZREVATEL следил за прямым эфиром на канале "1+1".

Раскидал конкурентов: Игорь Ласточкин зажег в "Танцях з зірками"
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"Ты похож на меня танцем. Я не могу определиться - ты большой стратег или лгун. Ты вылетел из "Лиги смеха". Пришел сюда на танцы, такой маленький и стеснительный. Посмотрите на него! Девятый эфир, а он раскидывает конкурентов направо и налево. Красава", - сказал Влад Яма.

Екатерина Кухар и Монатик назвали пару претендентами на победу и высоко оценили их танец.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова разделась в прямом эфире.

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