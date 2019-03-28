Rammstein выпустили долгожданный клип к синглу Deutschland

Немецкие индастриал-металлисты Rammstein опубликовали в сети клип к синглу Deutschland из нового студийного альбома.

Его премьера состоится в 19:00 по киевскому времени. Старт трансляции уже ожидают тысячи фанов со всего мира.

Несколькими днями ранее Rammstein опубликовали в сети тизер нового клипа, пообещав его премьеру на 28 марта. Из-за короткого ролика, в сюжете которого музыканты предстали в образах заключенных концлагерей СС, клип еще до выхода получил статус скандального.

Так, например, экс-президент Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох заявила, что этим видео "группа перешла границу" и злоупотребляет страданиями и убийствами миллионов людей в развлекательных целях.

Еще позже в сеть слили несколько видеотизеров клипа Deutschland, а также предполагаемую обложку сингла.

Новости Светлану Лободу подловили с солистом Rammstein в Германии

Как пишет Telegram-канал "СОЛЬ", седьмой альбом группы может стать одноименным (получит название Rammstein). Эта версия появилась после того, как в сеть слили фото, якобы скрин с админки торговой площадки Amazon, на котором упоминаются альбом группы с названием Rammstein и сингл Deutschland.

Rammstein Фото: facebook.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, 12 треков канадского рэпера Дрейка в 2018 году попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом музыкант побил рекорд культовых британцев The Beatles, которые в 1964 году занимали места в этой же десятке с 11 песнями.

Не знаешь, кто муж Каменской? Читай в нашем Instagram!