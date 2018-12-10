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''Пусть сначала война прекратится'': Макаревич высказался о визитах в Украину

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Знаменитый музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич рассказал о визитах в Украину и своем отношении к "Л/ДНР".

Артист отметил, что за время конфликта на Донбассе он не посещал регион, однако ранее выступал в Славянске, который контролировали украинские военные. Макаревич добавил, что готов поехать в "Л/ДНР", но только тогда, когда прекратятся военные действия между Украиной и террористами. Об этом он рассказал в интервью изданию "Комсомольская правда".

"В "ДНР" и "ЛНР" не ездил. Был только в Славянске, где выступал перед детьми, а не перед украинскими военными", – уточнил Макаревич.

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич

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На вопрос интервьюера о том, поедет ли музыкант на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, если его лично пригласят, лидер "Машины времени" ответил:

"Вот прекратятся военные действия между Украиной, "ДНР" и "ЛНР" – поеду. Вообще в Украине я бываю периодически. Пригласят еду. Но мне не нравится этот конфликт".

''Пусть сначала война прекратится'': Макаревич высказался о визитах в Украину

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''Пусть сначала война прекратится'': Макаревич высказался о визитах в Украину

Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич резко отреагировал на массовые запреты концертов рэп-исполнителей, которые происходят в России. Он заявил, что подобные действия проплачены американским Госдепом, чтобы поссорить молодежь с властью.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Андрей Макаревич
Тег
Новости России
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Тональность этой мрази стала другой....он уже готов ехать в ДНР и ЛНР...после перемирия...И как то оправлывается ...мол в Славянске выступал не перед украинскими военными а перед детьми
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