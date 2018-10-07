Пугачева и Галкин разводятся - росСМИ

Брак российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина трещит по швам. Супруг настроен на развод.

Об этом сообщает Vladtime. По информации издания, сама Пугачева не намерена разводиться, а вот Галкин решил поскорее избавить себя от оков.

Отмечается, что юморист на на публике открыто демонстрирует свое нежелание быть рядом с супругой. "Не исключено, что и этот брак артистки закончится разводом. А у Лизы и Гарри появится новая мама - возлюбленная юмориста Юлия Барановская, которая, по слухам, еще и беременна от Галкина. Судя по поведению Максима, он не желает больше жить с Пугачевой и намерен поскорее воссоединиться с любовницей", - пишет издание.

К тому же, недавно супруги побывали на дне рождения Алины Ивановны Редель – на общем фотоснимке Пугачева и Галкин находятся далеко друг от друга, хотя раньше они всегда фотографировались рядом и не скрывали своих теплых чувств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пугачева испугала фанатов невероятной худобой.

А Галкин рассмешил сеть домашним видео.