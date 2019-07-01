Принцесса Диана могла выжить: 5 роковых случайностей, которые ее сгубили

В понедельник, 1 июля – день рождения знаменитой принцессы Уэльской Дианы, которая трагически погибла в автокатастрофе в 1997 году. Матери принцев Гарри и Уильяма могло бы исполнится 58 лет.

Смерть Дианы стала одним из самых громких событий 90-х годов, и даже спустя более, чем 20 лет, вокруг трагедии разворачиваются споры. Якобы в аварии, которая произошла во Франции, обнаружен ряд загадочных обстоятельств, и если бы они не слились в единую картину – Диана могла бы остаться в живых.

OBOZREVATEL предлагает узнать пятерку роковых случайностей, которые сгубили принцессу Уэльскую, а также представляет короткую информацию о смертельном ДТП.

Принцесса Диана Оnedio

Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже – авто, в котором она находилась на момент аварии, на скорости врезалось в 13-метровый столб. В машине также находились еще трое пассажиров: любовник принцессы (на тот момент она была разведена с принцем Чарльзом), египетский миллиардер Доди аль-Файед, водитель Анри Поль и телохранитель Тревор Рис-Джонс.

Поль и аль-Файед погибли на месте, Диана скончалась в госпитале спустя два часа. Рису-Джонсу удалось выжить, несмотря на многочисленные травмы. Однако как он заявил после длительного лечения – событий того дня он не помнит.

Фото с места аварии, в которой погибла принцесса Диана rd.com

Судмедэкперт Ричард Шеперд, который долгие годы занимался собственным расследованием инцидента, описал свои воспоминания в книге "Неестественные причины. Записки судмедэксперта", где и указал на ряд странных фактов в гибели Дианы.

По его словам, Диана частично виновата в собственной гибели, несмотря на то, что виновным признали погибшего Анри Поля, который якобы вел машину в нетрезвом состонии (согласно данным расследования, количество алкоголя в его крови превышало норму в три раза).

Медики, прибывшие на место происшествия, якобы не узнали Диану, которая, как сообщалось, могла еще разговаривать. И это стало первой роковой ошибкой, которая привела к трагедии.

Фото с места аварии, в которой погибла принцесса Диана rd.com

"Тревор Рис-Джонс, получивший двойной удар, показался медикам куда более серьезно раненным. Диану извлекли из машины и забрали в больницу после того, как необходимую помощь оказали Тревору. Тут как раз и сработал этот нюанс: "если бы только", – написал Шеперд. Далее предоставляем 5 роковых обстоятельств, повлекших за собой смерть принцессы Уэльской:

Никто не знал про небольшой разрыв в вене одного из легких Дианы. Анатомия человека такова, что этот участок скрыт глубоко в центральной части грудной полости. Если бы только врачи сразу это заметили – они могли бы ее спасти.

Если бы только она ударилась о сиденье немного под другим углом, фатальных последствий можно было избежать.

Если бы только она полетела вперед со скоростью на 10 км/ч меньше – травмы были бы совместимы с жизнью.

Если бы только ее сразу же положили в скорую – удалось бы своевременно локализовать кровоизлияние в легких.

Самое же значимое "если бы только" в данном случае находилось под собственным контролем Дианы. Если бы только она пристегнула ремень безопасности – Диана сохранила бы себе жизнь.

Принцесса Диана и Доди аль-Файед Marie Claire

"Будь она пристегнута, она бы, наверное, появилась на публике два дня спустя с кровоподтеком под глазом, возможно, слегка запыхавшаяся из-за поломанных ребер, а также с подвязанной сломанной рукой. Но была бы живая", – указал судмедэксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно скрытую микротравму спустя несколько лет расследований и назвали реальной причиной гибели Дианы Уэльской.

"Диана скончалась от травмы, которую не слишком часто получают. Ей ведь довольно быстро оказали первую помощь и все было бы хорошо. Она получила, в общем-то всего лишь несколько переломов и небольшую травму груди. Когда приехали медики, она разговаривала и медикам показалось, что ее жизни ничего не угрожает", – рассказал Ричард Шеперд.

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