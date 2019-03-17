Прах звезды ''Беверли-Хиллз'' развеяли над фермой в Теннесси

Прах актера Люка Перри, звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210", развеяли над его фермой в Теннесси (штат в США).

Как пишет TMZ со ссылкой на источник в семье Перри, ферму в небольшом городке Ванлир он купил еще в 90-х и прожил там более 20 лет.

Фото: bbc.com

Отмечается, что покупку Перри совершил на пике своей популярности - в 1995 году.

Напомним, в начале марта Люка Перри госпитализировали с инсультом вскоре после того, как телекомпания Fox объявила о перезапуске сериала "Беверли-Хиллз, 90210". В съемках были намерены задействовать актеров оригинального проекта.

Через несколько дней 52-летний Перри скончался. Как стало известно ранее, после смерти актера все его наследство досталось детям - 21-летнему сыну Джеку и 18-летней дочери Софии.

Как писал OBOZREVATEL, 4 марта в своем доме в Великобритании был найден мертвым солист британской группы The Prodigy Кит Флинт. Согласно информации его друга и коллеги по группе, музыкант покончил жизнь самоубийством.

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