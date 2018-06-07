Полиция была вынуждена остановить концерт Макса Барских на Ибице

На днях певец Макс Барских вернулся из Испании, где выступал на приватной вечеринке на острове Ибица.

Разгоряченная публика так долго не отпускала артиста со сцены (Барских несколько раз выходил на бис), что на шум гостей съехалась местная полиция и вынуждена была приостановила выступление Макса, сообщили в пресс-службе певца.

Дело в том, что на территории острова действует закон о соблюдении тишины в общественных местах в регламентированное время суток, согласно которому за превышение допустимого уровня шума предусмотрена административная ответственность.

Организаторы концерта не учли реакцию публики на появление артиста на сцене и вынуждены были оплатить штраф в несколько сотен евро за нарушение правопорядка на острове.

Макс Барских Фото: Юлия Солодовникова

Макс Барских Фото: Юлия Солодовникова

Макс Барских Фото: Юлия Солодовникова

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Макс Барских заинтриговал поклонников новым фото, на котором можно рассмотреть загадочную татуировку.