Подарил славу Пугачевой: в России скончался знаменитый поэт

В пятницу, 17 августа, на 74-м году жизни скончался знаменитый советский и российский поэт, автор песен Николай Зиновьев. В свое время с его стихами прославились такие артисты, как Алла Пугачева, Игорь Николаев, Иосиф Кобзон, Раймонд Паулс и другие.

О смерти Зиновьева на личной странице в Instagram сообщил певец и композитор Игорь Николаев. Как отметил артист, его коллега и соавтор долгие годы боролся с тяжелым недугом.

"Умер Поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы, но теперь он летит к своей маме, а вас я прошу – вспомните его песни! "Полет на дельтаплане", "Красная Стрела", "Светофор зеленый", "Листья летнего сада", "Одинокий бродяга любви Казанова"... - перечислил Николаев.

Николай Зиновьев родился в 1945 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Самую первую песню на стихи Зиновьева "Полет на дельтаплане" в 1982 году исполнил Валерий Леонтьев, затем последовали песни в исполнении Софии Ротару "Красная стрела" и "А музыка звучит".

Всего Николай Зиновьев написал более 200 песен. Наибольшую известность получила композиция "Паромщик" с музыкой Игоря Николаева, с ней в 1985 году примадонна российской эстрады Алла Пугачева стала финалисткой телевизионного фестиваля "Песня года".

В 2008 году поэт был вынужден оставить творческую деятельность из-за болезни Паркинсона. Известность Николаю Зиновьеву также принесли стихи, которые стали основой песен Эдуарда Артемьева, Раймонда Паулса и других композиторов.

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