''Инна, неси цяцьку!'' Финалист "X-фактор" разрыдался на плече у Данилко

Член команды певца Андрея Данилко Дмитрий Волканов проиграл в финале шоу "Х-фактор". После оглашения результатов Волканов разрыдался на плече у своего звездного учителя. Победу одержала группа ZBS Band.

"Дима расстроился. Не сдержал эмоций, в тот момент, когда на сцене горели фейерверки, а Настя Каменских крепко обнимала своих победителей, ему пришлось отвернуться, чтобы не показывать слезы на камеру. Утешать участника подошел его наставник Андрей Данилко, певец крепко обнял парня, стал подбадривать забавными фразами. Он сказал: "От дурне! Инна, неси цяцьку! Надо ребенку поднять настроение!", — рассказал журналист OBOZREVATEL Юрий Сомов.

"В сети сейчас пишут, мол, "ну и чего сопли распустил", "расплакался ребенок", здесь стоит учитывать несколько нюансов - невероятный эмоциональный напряг в зале, усталость, переживания, крах надежды. Слезы в этой ситуации - вполне нормальная реакция. Если так уж говорить, то "сопли распустили" и победители, пусть и "сопли" радости", — добавил журналист.

Посмотреть за эмоциями Волканова можно в нашем эксклюзивном фоторепортаже.

Также OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, как Волканов начинал свой путь на проекте и какие песни исполнил во время участия в шоу.

"Х-фактор" — это место, в котором можно сказать "спасибо" родителям со сцены, и это увидит вся страна. Благодарен за все то, что они пережили со мной. Мы среднестатистическая семья. Мы не можем рассчитывать на что-то большее. У нас курортный город. Выживаем только за счет лета. Родители экономят на всем и вкладывают в мое обучение", - говорит Волканов о своем участии в шоу.

Первая песня, которую Волканов исполнил на проекте была композиция "Historia de un amor". За свое выступление юный артист получил четыре "да" и попал в тренировочный лагерь. Там, он также получил позитивные отзывы судей, несмотря на то, что еще во время кастинга Дмитрий Шуров был уверен в том, что 16-летний Волканов не выдержит таких сложных испытаний. Но, с песней Юрия Шатунова "Седая ночь" ему удалось добраться до прямых эфиров.

А вот и видео выступлений Волканова и ZBS Band в суперфинале:

Напомним, всего в рамках проекта было пять прямых эфиров, пятым стал полуфиналом, в котором еще принимали участие четыре конкурсанта - Марк Савин (Дмитрий Шуров), Ольга Жмурина (Олег Винник), ZBS Band и Дмитрий Волканов. Традиционно по завершении передачи состоялось голосование телезрителей и "Х-фактор" покинули двое, таким образом были определены суперфиналисты.

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