Pink - What About Us

Певица Алисия Бет Мур, известная миру под псевдонимом Pink любит баловать публику яркими треками - и сингл "What About Us" - не исключение.

Песня возглавляла чарты многих европейских стран, а также постоянно попадала в Топ-20 самых важных хит-парадов США. Композиция была выпущена на RCA Records 10 августа 2017 года, в качестве ведущего сингла с седьмого студийного альбома Pink "Beautiful Trauma".

"What About Us" напоминает о социальных проблемах. Певица обращает внимание слушателей на опасность расизма, дискриминации по половому или какому-либо другому признаку.

Узнать больше о творчестве Pink, а также послушать главные хиты певицы можно на Radio.Обозреватель.