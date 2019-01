Певица Адель уходит со сцены? Что об этом известно

В СМИ распространилась информация, что самая высокооплачиваемая певица Британии Адель намерена покинуть сцену.

Некоторые издания сообщили, что артистка приняла решение завершить карьеру вовсе, при этом официального комментария от исполнительницы пока нет. Из-за чего возникли соответствующие слухи, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В начале января в британских СМИ появилась информация, что обладательница пяти премий "Грэмми" и статуэтки "Оскар" Адель подала заявку на закрытие своего концертного агентства Remedy Touring, запущенного в 2015 году под ее полным именем Адель Адкинс, а также налоговой отчетности, в которой учитывались ее доходы с выступлений.

Поклонники тут же вспомнили, что на планы прекратить концертную деятельность ради семьи и сына артистка уже намекала ранее — в июне 2017 года. Что правда, в том же месяце стало известно о записи ее новой пластинки.

Грядущий альбом дал фанам надежду, что разговоры так и останутся разговорами, однако уже в начале 2019 года стало известно, что артистка все же намерена посвятить себя сыну. О серьезности ее намерений свидетельствует подача заявки на закрытие ее музыкального бизнеса.

Ряд украинских и зарубежных СМИ восприняли новость категорично, заявив о завершении карьеры Адель. Хотя певица эту информацию пока никак не прокомментировала. Пауза это, прекращение лишь концертной деятельности или планы на новые проекты, покажет время.

Напомним, что Адель с такими хитами, как Someone Like You, Hello и Skyfall продала более 100 миллионов пластинок. Три ее альбома с 2008 года возглавляли чарты 37 недель.

