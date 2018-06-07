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Первый продюсерский проект Надежды Мейхер. Певица РАШЕЛЬ презентует клип на трек "Побудь со мной"

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Подопечная Надежды Мейхер, молодая певица РАШЕЛЬ, представляет свой дебютный клип на песню "Побудь со мной". В качестве режиссёра видеоработы была приглашена известная украинская клипмейкер Елена Винярская. "Побудь со мной" — это искренняя и пронзительная история о том, что в любви двоих всегда найдётся третья "сторона", которая готова разрушить чувства.

—Мне очень близка эта песня, и я благодарна своему продюсеру Надежде Мейхер за её выбор. Для меня важно быть настоящей в том, что я делаю. В "Побудь со мной" я такая, как есть на самом деле — без масок и притворства, — комментирует РАШЕЛЬ.

Автором песни стал певец и сонграйтер Стас Шуринс, над её аранжировкой и

звучанием работали Михаил Кошевой и Вадим Лисица.

Надежда Мейхер гордится успехами начинающей исполнительницы и верит в её яркое будущее.

—После проекта "Хочу к Меладзе", где я была наставницей победившего состава коллектива, у меня появилось желание и интерес к продюссированию, — комментирует Мейхер. — Прошло время, и я встретила свою артистку. В РАШЕЛЬ я увидела себя, свою энергию, жажду творчества, любовь к сцене. Считаю, что ради неё стоило согласиться на подобную авантюру!

Презентация клипа состоится сегодня, 7 июня, в "ДК ПРЕМЬЕР" на канале М1.Видео уже доступно на официальной странице певицы в YouTube.

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