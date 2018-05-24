"Открою маленький секрет..." Приходько объяснила место MELOVIN на "Евровидении-2018"

Украинская певица и волонтер АТО Анастасия Приходько считает, что MELOVIN занял низкое место на "Евровидении-2018" исключительно из-за политического фактора.

Артистка, которая тоже ранее участвовала в международном песенном конкурсе, утверждает, что представитель Украины выступил достойно, однако при любых раскладах в ближайшем времени победа нашей стране не светит. Об этом Приходько рассказала в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

"Пацан молодец, собрался, выступил достойно. Мне понравилось, как его встретили, несмотря на то, что занял 17-е место. Такой результат - объясним логически. Мы выиграли "Евровидение" два года назад, в ближайшие года три нам не светит никакое место. Потому что это все политика. Потому что нужно давать другим странам возможность выиграть", - объяснила Анастасия.

Кроме этого, поделилась Приходько, о том, кто победит в конкурсе, страны договариваются заранее.

"Открою маленький секрет: перед тем, как происходит конкурс, все встречаются, все обсуждают, кто из стран готов принять "Евровидение". Вот и все. Израиль в этом году готов принять конкурс, вложить в него деньги", - считает артистка.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, 12-13 мая, в столице Португалии Лиссабоне прошел гранд-финал "Евровидения-2018", в рамках которого за победу в конкурсе соревновались 26 стран-финалисток.

Представитель от Украины MELOVIN получил 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей конкурса. В результате певец занял 17-е место из 26 возможных.

Как сообщал OBOZREVATEL, сам MELOVIN назвал "Евровидение" безумно политическим конкурсом.