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''От груди остался ноль'': Брежневу раскритиковали за излишнюю худобу

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Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" и жена композитора Константина Меладзе Вера Брежнева побывала в Нью-Йорке на модном показе H&M & Moschino.

Фото с мероприятия исполнительница опубликовала на своей странице в Іnstagram.

"На мне брюки из эко-кожи с питоновым принтом", - подписала снимок артистка.

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Певица стала звездной гостьей вечера, а также примерила новинку коллекции.

Результаты сотрудничества бренда H&M и итальянского модного дома Moschino на подиуме демонстрировали такие знаменитые модели, как Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл и Кэндис Свейнпол.

Брежнева появилась на красной дорожке в блестящем коротком топе и обтягивающих брюках со змеиным принтом. Однако внимание поклонников певицы больше привлекла фигура Веры. Они отметили, что она сильно похудела.

''От груди остался ноль'': Брежневу раскритиковали за излишнюю худобу
''От груди остался ноль'': Брежневу раскритиковали за излишнюю худобу
''От груди остался ноль'': Брежневу раскритиковали за излишнюю худобу
''От груди остался ноль'': Брежневу раскритиковали за излишнюю худобу
''От груди остался ноль'': Брежневу раскритиковали за излишнюю худобу

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Вера Брежнева опубликовала фотографию со своими сестрами. Поклонники остались в восторге от такого теплого семейного снимка.

Персона
Вера Брежнева
Место
СШАНью-Йорк
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