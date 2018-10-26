''От груди остался ноль'': Брежневу раскритиковали за излишнюю худобу

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" и жена композитора Константина Меладзе Вера Брежнева побывала в Нью-Йорке на модном показе H&M & Moschino.

Фото с мероприятия исполнительница опубликовала на своей странице в Іnstagram.

"На мне брюки из эко-кожи с питоновым принтом", - подписала снимок артистка.

Певица стала звездной гостьей вечера, а также примерила новинку коллекции.

Результаты сотрудничества бренда H&M и итальянского модного дома Moschino на подиуме демонстрировали такие знаменитые модели, как Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл и Кэндис Свейнпол.

Брежнева появилась на красной дорожке в блестящем коротком топе и обтягивающих брюках со змеиным принтом. Однако внимание поклонников певицы больше привлекла фигура Веры. Они отметили, что она сильно похудела.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Вера Брежнева опубликовала фотографию со своими сестрами. Поклонники остались в восторге от такого теплого семейного снимка.