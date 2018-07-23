"Осадок от ненужной трухи": российский актер уличил Пугачеву во лжи

Российский актер, телеведущий, блогер и журналист Станислав Садальский раскритиковал легендарную певицу Аллу Пугачеву за интервью, которое она дала накануне артисту Олегу Меньшикову (чтобы посмотреть видео, докрольте новость до конца) .

Скандальный Садальский поставил под сомнение некоторые слова примадонны, назвав их "кудрявым трепом и ненужной трухой". Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Так, в беседе с актером певица откровенно рассказала о работе и личной жизни, упомянув, что ее назвали Аллой в честь двух советских актрис Тарасовой и Ларионовой. Однако, Станислав отметил, что это не может быть правдой, так как одна из этих артисток стала популярной уже после рождения Пугачевой.

Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal) 22 Июл 2018 в 9:12 PDT

"Не знаю, как у вас, у меня осадок от ненужной трухи и какого-то кудрявого трепа. В начале беседы сразу вранье: рассказ АБ о том, что имя Алла дано ей родителями в честь двух актрис – Тарасовой и Ларионовой. В честь Аллы Тарасовой - может быть, а вот в честь Аллы Ларионовой – никак: первый фильм, прославивший Аллочку, был "Садко", он вышел на экраны лишь в 1953 году, а Пугачева 1949 года рождения. В 49-м Ларионову знать никто не знал – девочка из полуподвала, первокурсница. Может, и засветилась где в массовке, но без имени в титрах. Только роль Любавы в "Садко" принесла Ларионовой мировую славу, когда Мэри Пикфорд кланялась ей в ноги, а Чаплин мечтал снять в своей картине", - уличил Садальский примадонну во вранье.

Также, по его словам, Алла Борисовна соврала о своих взаимоотношениях со знаменитым певцом Владимиром Высоцким.

"История Пугачевой о том, как она однажды не узнала в лифте Высоцкого, на что он ей сказал "Поздоровалась бы, свинья". Никогда Высоцкий не мог назвать женщину свиньей! Ни-ког-да. К женщинам он относился с придыханием, нежностью, страстью. Они для него – богини. Но не свиньи", - резко отметил Станислав.

Смотрите видео с 07:50 и 01:00:59

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Алла Пугачева неожиданно поделилась откровенными деталями личной жизни, в частности, рассказала о своих самых тайных страхах, которые преследуют ее с самого детства.