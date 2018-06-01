Орденоносный актер Путина представил первую песню своей рок-группы

Российский актер, который внесен в базу "Миротворца", Сергей Безруков создал рок-группу "Крестный папа", которая уже выпустила первую песню - "Не про нас".

Безруков рассказал, что на создание группы его подтолкнула работа над музыкально-поэтическим спектаклем "Высоцкий. Рождение легенды", сообщает ТАСС.

В финале постановки есть небольшой блок рок-музыки: песни известного исполнителя перепеваются в рок-обработке, чтобы подчеркнуть их современное звучание. Безруков считает, что это плавно подвело его к созданию своей рок-группы.

Сергей Безруков теперь уже не просто актер, режиссер, продюсер и Владимир Высоцкий, а совсем уже полноценный певец. Он со своей рок-группой выпустил первый сингл



Скоро как Бузова станет: https://t.co/Jd4RLaxz8y pic.twitter.com/7exODP8q87 — Лентач (@oldLentach) 1. Juni 2018

Артист рассказал, что вырос на русской рок-музыке: "Аквариуме", "Кино", "Алисе", "ДДТ", а также любил британскую Queen. Сейчас ему нравится группа Muse.

Как сообщал OBOZREVATEL, Безруков и его супруга Анна Матисон ожидают появления на свет второго совместного ребенка.