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Орденоносный актер Путина представил первую песню своей рок-группы

4.1тЧитать новость на украинском

Российский актер, который внесен в базу "Миротворца", Сергей Безруков создал рок-группу "Крестный папа", которая уже выпустила первую песню - "Не про нас".

Безруков рассказал, что на создание группы его подтолкнула работа над музыкально-поэтическим спектаклем "Высоцкий. Рождение легенды", сообщает ТАСС.

В финале постановки есть небольшой блок рок-музыки: песни известного исполнителя перепеваются в рок-обработке, чтобы подчеркнуть их современное звучание. Безруков считает, что это плавно подвело его к созданию своей рок-группы.

Артист рассказал, что вырос на русской рок-музыке: "Аквариуме", "Кино", "Алисе", "ДДТ", а также любил британскую Queen. Сейчас ему нравится группа Muse.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Безруков и его супруга Анна Матисон ожидают появления на свет второго совместного ребенка.

Персона
Сергей Безруков
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