''Она тихо загибалась...'' Подруга рассказала о серьезной болезни Пугачевой

Подруга российской примадонны Аллы Пугачевой Мила Андреева рассказала, как певица чуть не умерла из-за неудачной пластической операции.

По словам Андреевой, это была едва не первая "пластика" у Пугачевой. На радикальный шаг примадонна пошла ради любимого мужчины, который был существенно моложе. Об этом шла речь в интервью журналу "Коллекция. Караван историй".

"Когда на горизонте у Пугачевой возник эффектный, таинственный, брутальный Сергей Челобанов, она решилась на пластическую операцию. Он был значительно моложе, поэтому надо было соответствовать. Чтобы лечь под нож хирурга, артистка отправилась в Швейцарию, однако там что-то пошло не так", – поделилась Андреева жуткой историей.

Мила Андреева и Алла Пугачева Комсомольская правда

Мила добавила, что Пугачева всегда много занималась своей внешностью, но на столь радикальные шаги не решалась долгое время, так как боялась.

"Операция в Швейцарии прошла неудачно, ей занесли серьезную инфекцию. У Аллы постоянно поднималась температура, она исхудала и просто тихо загибалась, на нее страшно было смотреть", – подчеркнула подруга примадонны, добавив, что тогда звезду спасли врачи одной из московских клиник. На тот момент Пугачева находилась практически в критическом состоянии.

Алла Пугачева Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно СМИ сообщили о том, что Пугачева чуть не умерла на съемках розвлекательного телешоу. Так, примадонне якобы стало плохо на съемках проекта "Сегодня вечером", который был посвящен 40-летию творчества Николаева.

Позже в сети заявили, что примадонна пожаловалась на сильное першение в горле, а потом начала задыхаться. Оказалось, что у нее развилась аллергическая реакция.

Супруг Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин прокомментировал информацию, уточнив, что удушья не было и никакой аллергии у Пугачевой нет.

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