"Он - лицо пропаганды": Приходько резко "прошлась" по Козловскому

Украинская певица и волонтер АТО Анастасия Приходько назвала тайное выступление заслуженного артиста Украины Виталия Козловского в Москве предательством.

Она считает, что именно из-за таких концертов в Украине есть множество проблем. Своим мнением о поступке певца Приходько поделилась в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

"У нас все проблемы и происходят от таких показательных выступлений. Россия - это страна, которая напала на нас, из-за которой в Украине все проблемы, из-за которой у нас все беды. Мы похоронили 10 тысяч человек. Неужели это стоит того? Но у каждого, наверное, свой градус поведения и мера человечности", - утверждает Анастасия.

Анастасия Приходько Tv.ua

Кроме того, артистка считает, что выступление в Москве - не первый показательный поступок Козловского в плане предательства Родины.

"Неужели ни для кого не была показательной фотография с Нелей Штепой (одиозная сепаратистка, бывший мэр Словянска. - Ред.)? Или не были показательными его заявления о том, что он не знает, кто на кого напал? А тут он еще и на 9 мая в Москву едет. Странно, что георгиевской ленточки ещё у него не было. Поздравляем ветеранов? Но суть же не в ветеранах! Суть в стране", - утверждает Приходько.

По ее словам, артистам, которые поступают, как Козловский, нельзя давать выступать в Украине.

"Не запрещать. Просто не давать возможности выступать здесь. Потому что Козловский - лицо пропаганды. Я не удивлюсь, если он поедет в "ДНР" и тоже скажет, что надо поддержать кого-то. Мол, там же ж наши люди тоже", - подытожила Приходько.

Виталий Козловский Instagram @vkozlovskiy

Напомним, заслуженный артист Украины, эстрадный певец Виталий Козловский засветился на концерте в Москве и лишь после того, как в сети стали появляться фото мероприятия с участием украинца, на его личной странице в Facebook появилось обращение - артист объяснил свой визит в столицу РФ и рассказал, почему считает, что все сделал правильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее концерт Козловского отменили в его родном Львове, а также в Киеве и Одессе.